У проекті держбюджету передбаченні оборонні видатки у розмірі 1,542 трильйона гривень.

У проекті державного бюджету на 2024 рік видатки сектору безпеки і оборони передбачені на рівні 1,542 трильйна гривень, і в уряду є розуміння, як шукати джерела їх покриття.

Як розповів під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, дохідна частина бюджету складає 1,56 трлн грн, а видаткова – 3,108 млрд грн.

"Тобто приблизно 55% це те, що ми збираємо або на внутрішньому і зовнішньому ринках через запозичення, через ОВДП, або це допомога наших партнерів. Цього року ми плануємо залучити від партнерів 42 млрд доларів, в наступному році сума аналогічна – наш план залучити тих же 42 млрд доларів від наших партнерів", - сказав Шмигаль.

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Він зазначив, що видатки на безпеку і оборону передбачаються на рівні цього року - 1,542 трлн гривень. На цей рік у бюджеті передбачалися видатки на безпеку і оборону в дещо меншому розмірі - 1,526 трлн грн, але уряд вже вносить зміни до цьогорічного бюджету, збільшуючи такі видатки приблизно на 300 млрд грн.

"Зараз бюджет (на 2024 рік - УНІАН) сформований з розрахунку, що війна буде тривати 12 місяців. Відповідно якщо буде необхідність збільшувати бюджет безпеки і оборони, будемо збільшувати. Це безперечний пріоритет наступного року, по джерелам ми будемо шукати, в нас є розуміння, як це робити", - додав Шмигаль.

Видатки на безпеку і оборону

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Сергій Марченко раніше повідомив, що видатки сектору безпеки та оборони наступного року будуть не меншими за цьогорічні, і вони мають покриватися за рахунок власних джерел. Видатки сектору безпеки та оборони складають понад 1,6 трлн грн, тоді як податків в річному вимірі надходить 1,3 трлн грн.

До кінця вересня Верховна Рада має розглянути урядовий законопроект про збільшення видатків на потреби оборони майже на 303 млрд грн. Так, у 2023 році видатки Збройним Силам України мають збільшитися на 195,7 млрд грн; Національній гвардії України - на 39,7 млрд грн; Державній прикордонній службі - на 20,4 млрд грн; на закупівлю та модернізацію військової техніки для ЗСУ - на 13,2 млрд грн.

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