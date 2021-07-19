Парламент 15 липня схвалив в цілому цей документ.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову Верховної Ради України "Про бюджетну декларацію на 2022-2024 роки" (№5765).

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

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Зазначається, що цим документом парламент взяв до відома бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, затверджену Кабінетом міністрів, а також надав свої рекомендації щодо бюджетної політики.

"Серед рекомендацій Верховної Ради - збільшення доходів проекту Державного бюджету на наступний рік, розвиток експорту товарів, робіт, послуг українського походження та підвищення їх конкурентоспроможності на світовому ринку шляхом стимулювання експортного кредитування", - йдеться в повідомленні.

Парламент рекомендує уряду при підготовці проекту закону про державний бюджет України на 2022 рік вжити заходів щодо забезпечення імпортозаміщення, залучення інвестицій у нові виробництва і розвиток промисловості України, зокрема впровадивши інструмент локалізації в публічних закупівлях, а також щодо створення індустріальних парків з податковими стимулами, затвердження стратегії управління державним боргом на 2022-2023 і плану її реалізації.

Крім того, в документі йдеться про доцільність перегляду джерел фінансування та напрямів використання спеціального фонду державного бюджету, збільшення прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп та збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

Бюджетна декларація: що необхідно знати

Верховна Рада 15 Липня схвалила в цілому урядову Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Бюджетна декларація на 2022-2024 роки - це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу.

Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік.

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Автор: Богдан Слуцький