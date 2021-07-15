Серед пріоритетів бюджетної політики - посилення обороноздатності та безпеки держави.

Верховна Рада схвалила в цілому урядову Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 269 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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У документі наголошується, що в середньостроковій перспективі зусилля уряду будуть спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності, стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, викликаних обмежувальними заходами у зв'язку з COVID-19.

Серед пріоритетів бюджетної політики, визначених у бюджетній декларації, вказані посилення обороноздатності та безпеки держави; розвиток агропромислового комплексу; розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація, посилення енергонезалежності.

Також пріоритетами бюджетної політики є створення ефективної та досконалої системи соціальної підтримки та пенсійного забезпечення населення; забезпечення якісної, сучасної, доступної та інклюзивної освіти; забезпечення якісного рівня медицини, а також підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами.

Крім того, у схваленій урядом Бюджетній декларації подано пропозиції щодо змін до Податкового кодексу України, які стануть ресурсною базою для збільшення доходів держбюджету в середньостроковий період.

Бюджетна декларація: що необхідно знати

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 31 травня схвалив Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Бюджетна Декларація на 2022-2024 роки - це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу.

Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проекту Державного бюджету на 2022 рік.

14 липня 2021 року бюджетний комітет Верховної Ради схвалив проект Бюджетної декларації на три роки - з 2022 по 2024-й.

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Автор: Богдан Слуцький