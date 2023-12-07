Лише за 10 місяців вони заробили понад 122 млрд грн.

Українські банки заробили 122,7 млрд грн за 10 місяців 2023 року, що вже у понад 2 рази більше за відповідний період 2021 року, коли прибуток склав 58,35 млрд грн.

Як повідомляє "Опендатабот", за даними НБУ, лише 4 банки в Україні отримали збитки у розмірі 99 млн грн. Зазначається, що топ-10 банків за прибутком зазнав змін: приватний Універсал банк (Монобанк), який вибув з рейтингу навесні, повернувся з рекордним прибутком у 1,7 млрд грн, посунувши державний Укргазбанк.

Приватбанк та Ощадбанк заробили половину від загального прибутку усіх українських банків за 10 місяців 2023 року. Зросли й їх прибутки - удвічі в Привата та аж у 19 разів - в Ощадбанка. Частка прибутку державних банків складає 61% - на 11% більше, ніж у 2021 році.

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Що стосується банків з іноземним капіталом, то усі 14 таких фінустанов вийшли в плюс по результатах 10 місяців 2023 року. Загальний прибуток групи склав 30,43 млрд грн — в 1,6 рази більше, аніж у відповідний період 2021 року. Натомість частка іноземних банків у загальному прибутку зменшилася до 25%. Серед банків з іноземним капіталом лідирує Райффайзен банк. Його прибутки цьогоріч в 1,7 раза перевищують показники 10 місяців 2021 року.

Банки з приватним капіталом за 10 місяців 2023 збільшили свій прибуток у 1,7 рази порівняно з 2021 роком. Частка прибутку банків цієї групи цьогоріч зменшилась до 14%.

Лідером групи залишається ПУМБ із прибутком у 6,48 млрд грн — майже вдвічі більше відповідного показника 2021 року. Універсал банк, який входить до групи банків з приватним капіталом, отримав рекордний прибуток за жовтень — 1,7 млрд грн та зумів повернутись до топ-10 банків країни. Саме на ці два банки припадає майже 2/3 від прибутку групи.

Податки на надприбутки банків

21 листопада 2023 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект про додаткове оподаткування доходів банків.

Учора, 6 грудня, президент Володимир Зеленський підписав закон щодо особливостей оподаткування банків. Документ передбачає додаткове тимчасове оподаткування банків - за результатами 2023 податок складе 50%. Починаючи з 2024 року, ставка податку на прибуток становитиме 25%.

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