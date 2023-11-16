Чистий прибуток банків з початку року склав майже 110 млрд гривень.

Платоспроможні банки України у січні – вересні 2023 року отримали рекордний чистий прибуток у розмірі 109,855 млрд гривень. Згідно з даними, опублікованими Національним банком України, доходи банків за 9 місяців цього року склали 326,8 млрд грн, а витрати – 216,9 млрд грн.

Минулого року за аналогічний період банки заробили лише 7,37 млрд гривень.

Очолює рейтинг найприбутковіших фінустанов "ПриватБанк" з результатом у 43,373 млрд грн. На другому місці – "Ощадбанк" з чистим прибуток у 14,176 млрд грн. Третю сходинку посів "Райффайзен Банк" з чистим прибутком 6,136 млрд грн.

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Також у першу десятку за розміром чистого прибутку увійшли "Укрсиббанк" (5,681 млрд грн), "ПУМБ" (5,664 млрд), "ОТП Банк" (5,584 млрд), "Укргазбанк" (4,748 млрд), "Сітібанк" (4,227 млрд), "Сенс Банк" (3,595 млрд) та "Укрексімбанк" (2,921 млрд).

Причини рекордів

Причини, через які банки під час війни змогли рекордно збільшити свої прибутки, раніше були описані в статті УНІАН. Це, зокрема, можливість заробити на депозитних сертифікатах НБУ – це інструмент, з яким банки можуть розміщувати надлишок коштів на короткострокових депозитах у Нацбанку, отримуючи процентний дохід. Крім цього, банки отримують значний комісійний дохід від комісій за банківські операції клієнтів.

Наприклад, у січні-вересні 2022 року процентні доходи банків склали 151 млрд грн, комісійні – 59,8 млрд грн. Цього року - 221,7 млрд грн та 70,5 млрд грн відповідно. Витрати банків при цьому навіть зменшилися: за 9 місяців 2022 року витрати банків склали 247,7 млрд грн, тоді як цьогоріч – 216,9 млрд грн.

Податок на банківські надприбутки

У зв’язку зі значним збільшенням прибутків банків під час війни, коли Україна покриває величезний дефіцит державного бюджету за допомогою міжнародних партнерів, влада ухвалила рішення запровадити новий податок на банківські надприбутки.

19 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про додаткове оподаткування доходів банків. Ним, зокрема, передбачено збільшення для банків ставки податку на прибуток з 18% до 36% без права зарахування збитків минулих періодів протягом 2024-2025 року.

Ухвалення закону має принести в бюджет додатково майже 10 мільярдів гривень.

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