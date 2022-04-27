За останні роки Україна скоротила частку РФ в імпорті з 17% до 7%.

Припинення торговельних відносин, ініційоване українським урядом на початку квітня, коштуватиме Росії близько 6 млрд доларів щороку.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що за останні роки Україна скоротила частку РФ в імпорті більш ніж удвічі - з 17% до 7%.

У топі товарів, що імпортуються з РФ, опинились паливні матеріали, нафта, полімери та пластмаса тощо.

Як зазначив юрист Назар Чернявський, під дію постанови потрапляють лише товари, завезені у режимі імпорту. На його думку, ембарго не поширюється на послуги чи права інтелектуальної власності — зокрема, IT продукти.

"Якщо говорити про якийсь теоретичний підхід визначення походження в контексті послуг в ІТ, я би виходив з фінансового принципу — куди йдуть гроші. Якщо кошти сплачуються компанії, яка зареєстрована в країні-агресорі, і там частина з них потрапляє до бюджету у вигляді податків, або якщо бенефіціарні власники такої компанії є резидентами такої держави і сплатять там податки з отриманих дивідендів, то це має бути підставою, щоб відмовитись від цих послуг", - сказав Чернявський.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня Кабінет міністрів заборонив імпорт на митну територію України товарів з РФ.

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