Відповідне рішення ухвалив сьогодні уряд України.

Припинення торговельних відносин, ініційоване українським урядом, коштуватиме Росії близько 6 млрд доларів щороку.

Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр України Юлія Свириденко в ефірі національного інформаційного марафону.

"Заборона російського імпорту блокуватиме щорічні валютні надходження щонайменше на 6 млрд доларів. Це означає - ці кошти не отримає бюджет ворога, він не зможе їх спрямувати на фінансування війни. Ми закріпили це сьогодні юридично, рішенням Кабінету міністрів", - сказала вона.

Також сьогодні урядом ухвалено рішення щодо примусового відчуження майна двох російських банків на території України.

"Ми прийняли рішення про вилучення корпоративних прав фінансових установ, які повністю, або частково належать резидентам Росії, йдеться про "Сбербанк Росії", про "Акціонерний промисловий інвестиційний банк". Україна стягує частину фінансових активів у вигляді прав, коштів, які є на рахунках, облігацій, депозитних сертифікатів. Наступний крок - рішення РНБО, але важливий крок уряд зробив уже сьогодні", - зазначила Свириденко.

Попри прогнози аналітиків про зниження ВВП України на 35-40 відсотків, вона зауважила, що уряд зосереджений на заходах, які допоможуть швидше відновитися економіці.

"Ми маємо обмежувати імпорт товарів, які виробляємо самі, це ми робимо, у нас є перелік критичного імпорту, звичайного, ми маємо стимулювати внутрішнього виробника", - сказала перший віце-прем’єр.

Також в списку пріоритетів уряду - провести посівну і дати всі можливості, щоб великий бізнес запрацював в Україні. За словами Свириденко вже 156 компаній релоковані на захід країни, 100 з них вже працюють.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в НБУ розповіли, що зараз відбувається з російським рублем. Росіяни вже не можуть купити долари, вони не можуть зняти їх з банківської системи.

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