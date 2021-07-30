Також санкції будуть застосовані до 24 компаній, які афілійовані з цими особами.

Рада національної безпеки й оборони України ухвалила рішення про розширення переліку контрабандистів, до яких застосовуються персональні економічні санкції.

Про це під час брифінгу після сьогоднішнього засідання РНБО заявив його секретар Олексій Данілов, передає кореспондент УНІАН.

"Як ви всі знаєте, ми свого часу почали працювати з категорією людей, яких в народі називають контрабандистами. Не всі з них увійшли в попередні списки. Ці списки були доповнені. На цей раз такий список формувала не Служба безпеки України, а Міністерство внутрішніх справ на чолі з міністром Денисом Монастирським. Сьогодні до цього списку увійшли три фізичні особи, а саме – Олександр Актс, громадянин Німеччини, 1986 року народження, громадянин Валерій Григорович Фальковський, 1974 року народження, громадянин Студинець Владислав Олександрович, 1984 року народження", - сказав Данілов.

Він додав, що санкції будуть застосовані до 24 компаній, які афілійовані з цими особами.

Санкції РНБО проти контрабандистів

2 квітня Рада національної безпеки й оборони України застосувала персональні санкції до десяти головних контрабандистів країни.

15 квітня РНБО ухвалила рішення про застосування персональних санкцій до дванадцяти осіб, пов'язаних із контрабандою.

Автор: Дмитро Шварц