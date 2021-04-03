Секретар РНБО анонсує, що санкції проти контрабандистів будуть й надалі застосовуватися.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав імена топ-10 контрабандистів України, проти яких РНБО запровадила санкції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Секретар РНБО зазначив, що на підставі доповідей керівника Державної митної служби України і Служби безпеки України було ухвалено "безпрецедентне рішення" щодо санкцій стосовно першої десятки контрабандистів, які свідомо "рушать економічну міць нашої держави".

"Я хотів озвучити перелік цих перших десяти: Бокало Іван Васильович, Пересоляк Валерій Іванович, Кушнір Юрій Радулович, Єремейчук Олександр Володимирович, Фірманюк Орест Ігорович, Альперін Вадим Олександрович, Чудаков Олександр Леонідович, Шерман Віктор Бенедиктович, Кравченко Олександр Миколайович, Дідух Володимир Степанович", - наголосив Данілов.

За його словами, ці особи мають не лише паспорти громадян України.

"Ці люди створюють свій конгломерат і мають зв'язки з іншими країнами і наносять дуже велику шкоду нашій державі", - зауважив Данілов.

Секретар РНБО заявив, що "цей перелік не останній".

Він запевняє, що нанесені збитки державі у розмірі 300 мільярдів гривень будуть найближчим часом обов'язково повернуті.

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Санкції проти контрабандистів: подробиці

2 квітня Рада національної безпеки та оборони України застосувала персональні санкції до десяти головних контрабандистів країни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що, за даними Служби безпеки України, їх можна назвати топ-десяткою української контрабанди.

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Автор: Віталій Саєнко