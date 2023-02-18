Більшість працюючих біженців планують повернутися в Україну попри те, що знайшли роботу в Польщі – майже 64%. Натомість через тривалу війну біженці все частіше заявляють, що їхнє повернення відбудеться через кілька років.
Тільки 6% біженців переконують, що планують залишитися в Польщі назавжди. Це майже в 5 разів менше, ніж декларували економічні мігранти, які приїхали до Польщі до вторгнення 24 лютого 2022 року. Тоді про наміри залишитися в Польщі заявляла третина трудових мігрантів з України (33%). Про це свідчить порівняльний аналіз портретів трудових мігрантів та працюючих біженців в Польщі, зроблений на основі досліджень Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету протягом останніх років (2020-2022 рр).
Серед працюючих біженців з України переважають жінки (95%), тоді як до 24 лютого 2022 року жінки становили менше половини економічних мігрантів (42%). Вікова структура громадян України, які мають роботу у Польщі, суттєво не змінилася після 24 лютого. Більшість працюючих громадян України в Польщі (незалежно від того, прибули вони до 24 лютого 2022 року чи після цієї дати) – це люди віком 26-45 років.
Дві третини біженців після 24 лютого 2022 року (71%) приїхали до Польщі з дітьми до 18 років. До 24 лютого 2022 року лише кожен десятий трудовий мігрант з України (11%) приїхав до Польщі з дітьми.
Натомість до 24 лютого до Польщі прибували переважно трудові мігранти з вищою або незакінченою вищою освітою (69%). Після нападу росії 24 лютого 2022 року структура освіти біженців з України в Польщі є більш диференційованою. 59% працюючих біженців мають вищу або незакінчену вищу освіту, майже третина – професійну.
Структура за місцем проживання відображає послідовність бойових дій в окремих областях України у 2022 році. У першій хвилі більшість біженців приїжджали з північних та центральних областей (62%). У другому півріччі 2022 року суттєво зріс відсоток мешканців південного регіону, а відсоток жителів центрального – зменшився.
Напад Росії 24 лютого 2022 року суттєво змінив структуру працевлаштування мігрантів з України в Польщі. Після 24 лютого найбільшою професійною групою людей у Польщі стали біженці, які працювали в Україні у сфері послуг та висококваліфіковані спеціалісти. Кожен десятий працюючий (або ті, хто збираються працювати) біженець в Україні був працівником торгівлі, сфери освіт або виконував фізичну роботу.
Найбільше біженці працевлаштовувалися в сфері послуг, готелях, торгівлі та сфері громадського харчування, промисловому виробництві, а також логістичній галузі. До 24 лютого у Польщі найбільше українців працювало на будівництві, промисловому виробництві, логістичних складах і транспортній сфері.
Мігранти з України, які працювали в Польщі до повномасштабного вторгнення, краще знали польську мову, ніж біженці. Натомість схожість польської та української мов дозволила за кілька місяців 2022 року біженцям суттєво покращити рівень знання польської. Під час першої хвилі біженців дві третини (66%) заявляли про відсутність або слабке знання польської мови, тоді як у другій половині 2022 року цей відсоток знизився на 19 процентних пунктів і становив 47%.
Кожен третій економічний мігрант, який працював у Польщі до 24 лютого 2022 року (31%), і кожен третій біженець (33%) володіє англійською як мінімум на комунікативному рівні. За 2022 рік значення цього показника не змінилося.
Українські біженці в Польщі: деталі
Дослідження, проведені Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських cтудій Варшавського університету показують, що майже всі біженці працездатного віку з України, які виявили бажання працювати в Польщі, знайшли роботу.
82% українських біженців не мали досвіду роботи в Польщі до повномасштабного вторгнення РФ, 89% ніколи не працювали в Чехії, а також 83% - в Румунії.