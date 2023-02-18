Напад Росії 24 лютого 2022 року суттєво змінив структуру працевлаштування мігрантів з України в Польщі.

Більшість працюючих біженців планують повернутися в Україну попри те, що знайшли роботу в Польщі – майже 64%. Натомість через тривалу війну біженці все частіше заявляють, що їхнє повернення відбудеться через кілька років. ​

Тільки 6% біженців переконують, що планують залишитися в Польщі назавжди. Це майже в 5 разів менше, ніж декларували економічні мігранти, які приїхали до Польщі до вторгнення 24 лютого 2022 року. Тоді про наміри залишитися в Польщі заявляла третина трудових мігрантів з України (33%). Про це свідчить порівняльний аналіз портретів трудових мігрантів та працюючих біженців в Польщі, зроблений на основі досліджень Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету протягом останніх років (2020-2022 рр).

Серед працюючих біженців з України переважають жінки (95%), тоді як до 24 лютого 2022 року жінки становили менше половини економічних мігрантів (42%). ​Вікова структура громадян України, які мають роботу у Польщі, суттєво не змінилася після 24 лютого. Більшість працюючих громадян України в Польщі (незалежно від того, прибули вони до 24 лютого 2022 року чи після цієї дати) – це люди віком 26-45 років. ​

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Дві третини біженців після 24 лютого 2022 року (71%) приїхали до Польщі з дітьми до 18 років. До 24 лютого 2022 року лише кожен десятий трудовий мігрант з України (11%) приїхав до Польщі з дітьми.​

Натомість до 24 лютого до Польщі прибували переважно трудові мігранти з вищою або незакінченою вищою освітою (69%). Після нападу росії 24 лютого 2022 року структура освіти біженців з України в Польщі є більш диференційованою.​ 59% працюючих біженців мають вищу або незакінчену вищу освіту, майже третина – професійну.

Структура за місцем проживання відображає послідовність бойових дій в окремих областях України у 2022 році. У першій хвилі більшість біженців приїжджали з північних та центральних областей (62%). У другому півріччі 2022 року суттєво зріс відсоток мешканців південного регіону, а відсоток жителів центрального – зменшився.​

Напад Росії 24 лютого 2022 року суттєво змінив структуру працевлаштування мігрантів з України в Польщі. Після 24 лютого найбільшою професійною групою людей у Польщі стали біженці, які працювали в Україні у сфері послуг та висококваліфіковані спеціалісти. Кожен десятий працюючий (або ті, хто збираються працювати) біженець в Україні був працівником торгівлі, сфери освіт або ​виконував фізичну роботу.

Найбільше біженці працевлаштовувалися в сфері послуг, готелях, торгівлі та сфері громадського харчування, промисловому виробництві, а також логістичній галузі. До 24 лютого у Польщі найбільше українців працювало на будівництві, промисловому виробництві, логістичних складах і транспортній сфері.

Мігранти з України, які працювали в Польщі до повномасштабного вторгнення, краще знали польську мову, ніж біженці. ​Натомість схожість польської та української мов дозволила за кілька місяців 2022 року біженцям суттєво покращити рівень знання польської. ​Під час першої хвилі біженців дві третини (66%) заявляли про відсутність або слабке знання польської мови, тоді як у другій половині 2022 року цей відсоток знизився на 19 процентних пунктів і становив 47%. ​

Кожен третій економічний мігрант, який працював у Польщі до 24 лютого 2022 року (31%), і кожен третій біженець (33%) володіє англійською як мінімум на комунікативному рівні. За 2022 рік значення цього показника не змінилося.

Українські біженці в Польщі: деталі

Дослідження, проведені Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських cтудій Варшавського університету показують, що майже всі біженці працездатного віку з України, які виявили бажання працювати в Польщі, знайшли роботу.

82% українських біженців не мали досвіду роботи в Польщі до повномасштабного вторгнення РФ, 89% ніколи не працювали в Чехії, а також 83% - в Румунії.