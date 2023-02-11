З початку війни близько 900 тисяч біженців з України були працевлаштовані в Польщі на спрощених умовах.

Дослідження, проведені Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських cтудій Варшавського університету показують, що майже всі біженці працездатного віку з України, які виявили бажання працювати в Польщі, знайшли роботу.

Звіт про професійну активізацію біженців з України було представлено під час Постійної робочої конференції з підтримки України в Канцелярії прем’єр-міністра Польщі.

Міністр сім'ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонґ під час конференції повідомила, що з початку війни близько 900 тисяч біженців з України були працевлаштовані в Польщі на спрощених умовах.

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"Робота та можливості заробітку дають біженцям відчуття гідності, стабільності та безпеки", - заявила Марлена Малонґ.

За офіційними даними, з початку війни близько 1,5 мільйона біженців з України отримали статус тимчасового захисту в Польщі, який відкриває, зокрема, спрощений доступ до ринку праці. Враховуючи велику кількість дітей у цій групі (близько 500 тис.), експерти EWL дійшли висновку, що майже всі біженці працездатного віку знайшли роботу. У більшості випадків вона не відповідає фактичному рівню освіти громадян України та отриманій раніше професійній кваліфікації.

На думку експертів, на наступному етапі підтримки біженців, після надання їм першої роботи, необхідно забезпечити можливість професійного розвитку –вивчення польської мови та професійне навчання.

"Це в інтересах самих українських громадян, польської економіки, але також і української економіки. До війни грошові перекази економічних мігрантів становили до 8% ВВП України", - зазначив під час презентації звіту речник EWL Анатолій Зимнін.

Робота для українських біженців в Європі: деталі

Опитування показує, що понад 80% біженців заявляють, що повернуться в Україну в довгостроковій або короткій перспективі. Серед тих, хто планує залишитися в Польщі довше, найбільшу групу складають висококваліфіковані спеціалісти (22%), працівники сфери послуг (16%), робітники та техніки (14%), вчителі та працівники сфери освіти (12%) та продавці, службовці та торгівля (10%). Автори звіту також наголошують, що майже в шість разів більше біженців знайшли роботу в Польщі, ніж у Німеччині.

82% українських біженців не мали досвіду роботи в Польщі до повномасштабного вторгнення РФ, 89% ніколи не працювали в Чехії, а також 83% - в Румунії.

Попри післясвятковий період, низький сезон на виробництві та невеликого уповільнення економіки вакансії для громадян України в Європі наразі є, хоча їх кількість відчутно зменшилася порівняно з передноворічним попитом на роботу іноземців.