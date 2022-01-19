Національний банк України на середу, 19 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,41 грн/дол.

Зараз на валютний ринок перебуває під тиском заяв про російську агресію.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявили аналітики ICU. Як прогнозують аналітики, курс гривні коливатиметься в коридорі 28-28, 5 грн/дол.

За словами експертів, на ринку зберігається переважання попиту на іноземну валюту.

"В цілому, на ринку зберігається переважання попиту на іноземну валюту, що формується головним чином імпортерами енергетичних ресурсів і нерезидентами. А ось пропозиція залишається досить невеликою в порівнянні з попередніми місяцями. Це призводить до досить великого і постійного перекосу в бік попиту на ринку серед клієнтів банків. Цей надмірний попит клієнтів доводиться задовольняти НБУ і банкам", - пояснюють аналітики.

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Згідно з прогнозом ICU, на цьому тижні валютний ринок залишиться під впливом психологічних факторів, викликаних новинами з приводу можливої агресії Росії, і буде перебувати під тиском підвищеного попиту.

"При таких рівнях може збільшитися пропозиція валюти від експортерів аграрної продукції, що сприятиме поступовому збалансуванню валютного ринку в цьому коридорі", - зазначають експерти.

Курс на 19 січня:

Національний банк України на середу, 19 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,41 грн/дол., тобто гривня ослабла на 29 копійок у порівнянні з попереднім показником.