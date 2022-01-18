Максимальний курс долара торік був зафіксований 23 січня. Тоді долар досяг позначки 28,25.

Національний банк України на середу, 19 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,41 грн/дол., тобто гривня ослабла на 29 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 32,34 грн/євро, тобто гривня ослабла на 28 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Максимальний курс долара торік був зафіксований 23 січня. Тоді долар досяг позначки 28,25.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,37/28,39 грн/дол., до євро - на рівні 32,28/32,30 грн/євро.

Курс на 18 січня:

Національний банк України на вівторок, 18 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,12 грн/дол., тобто гривня ослабла на 17 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на січень:

Експерти прогнозували, що в січні 2022 року гривня може ослабнути до рівня 28,2-28,3 грн/дол.

За прогнозом старшого фінансового аналітика групи ICU Тараса Котовича, курс долара наприкінці січня коливатиметься в діапазоні 28-28, 5 грн/долар