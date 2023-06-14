Міжнародний інтернет-реєстратор RIPE NCC видалить примітку "санкції" зі своєї бази даних та почне приймати нові заявки на членство.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, міжнародний інтернет-реєстратор RIPE NCC заявив про те, всупереч санкціям, відновлює обслуговування своїх російських учасників.

У RIPE NCC уточнили, що йдеться про компанії, які потрапили під санкційні обмеження, але при цьому надають виключно послуги в області електрозв'язку, повідомляє РБК.

RIPE NCC видалить примітку "санкції" зі своєї бази даних, а також почне приймати нові заявки на членство та укладати спонсорські угоди з користувачами, які підпадають під цей виняток.

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Директор із зовнішніх зв'язків RIPE NCC Максим Буртіков заявив, що повноцінне обслуговування відновиться тільки для учасників, щодо яких тривають розслідування щодо застосування до них санкцій.

Рахунки учасникам виставлятися не будуть до тих пір, поки не проясниться, чи зможуть банки приймати такі платежі.

Підсанкційні учасники RIPE NCC, а також учасники, щодо яких проводилося розслідування, не отримували рахунки на оплату, оскільки RIPE NCC не могла отримувати від них платежі. Закриті розслідування переглядатися не будуть.

RIPE NCC

Європейський інтернет-реєстратор RIPE NCC заявляв про те, що в Європі закінчилися IP-адреси популярного формату IPv4.

У RIPE NCC додали, що це не матиме великого впливу на ринок, оскільки, за їхніми прогнозами, кілька сотень адрес на рік будуть передаватися від одних компаній і користувачів до інших.

У 2019 році в Європі вже почав використовуватися протокол нового покоління IPv6, який пізніше поширився і по всьому світу.

Наявних адрес нового формату достатньо для того, щоб підключити кілька сотень мільярдів клієнтів. "За нашими розрахунками, якщо виділяти мережу IPv6 кожному жителю планети, то IPv6-адрес вистачить на 480 років", - відзначили в RIPE NCC.

Протокол IPv4 розрахований на 4,3 млрд клієнтів. Вперше компанія попереджала про можливий дефіцит адрес у 2011 році. Прогнозували, що при нинішніх темпах адреси можуть закінчитися в кінці 2019 - початку 2020 року.

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