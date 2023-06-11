Обмеження на 5 років застосовані до 178 фізичних осіб, більшість з яких - росіяни.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти ще майже 180 фізичних осіб, які пов’язані з Росією.

Як йдеться у тексті опублікованого на сайті глави держави указу №321/2023, санкції застосовані проти 178 фізичних осіб, більшість з яких - громадяни РФ. Особи, до яких застосовані санкції, пов’язані з судовою системою Росії. Зокрема, у санкційному списку є голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін, а також інші чинні російські та окупаційні судді.

Обмеження триватимуть п’ять років. Вони зокрема передбачають: блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборону на участь у приватизації, оренді держмайна, відмову в наданні та скасування віз, а також заборону на в’їзд до України.

Як повідомляв УНІАН, ще до повномасштабного вторгнення Україна почала запроваджувати санкції проти росіян та російських компаній, а також громадян інших держав та іноземних організацій, які пов’язані з Росією та сприяють російській агресії.

У санкційних списках вже тисячі громадян та організацій.

Під обмеження потрапляють й цілі країни. Зокрема, наприкінці травня Верховна Рада України підтримала постанову про запровадження санкцій проти Ірану, який постачає Росії ударні дрони для здійснення атак по Україні.

З ініціативою запровадження таких обмежень виступив президент. Так, зокрема йдеться про заборону на торговельні операції товарами військового та подвійного призначення з іранцями, припинення економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів Ірану, а також запобігання виведенню ними капіталів за межі України.

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