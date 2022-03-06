З картами VISA і MasterCard будуть недоступні: оплата покупок в іноземних інтернет-магазинах і розрахунок за кордоном.

Центробанк Росії, що потрапив під санкції, радить росіянам брати за кордон готівку, тому що карти місцевої системи "Мир" будуть приймати лише в семи країнах.

Це Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, йдеться у релізі Банку Росії.

Також окупанти уточнюють, що карти їхньої системи "Мир" прийматимуть у невизнаних Південній Осетії та Абхазії.

Так, після виходу з РФ платіжних систем VISA і MasterCard, випущені російськими банками карти будуть працювати тільки всередині країни.

З картами VISA і MasterCard будуть недоступні: оплата покупок в іноземних інтернет-магазинах і розрахунок за кордоном.

"У разі виїзду за кордон рекомендується брати з собою готівкову валюту і карту "Мир" для тих країн, де вона приймається. На сьогодні це Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Білорусія, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Південна Осетія й Абхазія", - йдеться в повідомленні.

Раніше компанії Visa і Mastercard призупинили свою діяльність в Росії, посилаючись на "безпрецедентний характер поточного конфлікту і невизначену економічну ситуацію".

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