Компанії посилаються на "безпрецедентний характер поточного конфлікту".

Кредитні компанії Visa і Mastercard призупинили свою діяльність в Росії.

Посилаючись на "безпрецедентний характер поточного конфлікту і невизначену економічну ситуацію", Mastercard оголосила про своє рішення в заяві, опублікованій в суботу, передає CNN.

"Наші колеги, наші клієнти та партнери постраждали так, як більшість з нас не могли собі уявити", — йдеться в заяві. "Це рішення випливає з наших недавніх дій щодо блокування декількох фінансових установ в платіжній мережі Mastercard, як того вимагають регулюючі органи в усьому світі".

Mastercard, що працює в Росії більше 25 років, заявила, що "карти, випущені російськими банками, більше не будуть підтримуватися мережею Mastercard".

Компанія-емітент кредитних карт, яка заявила, що у неї в Росії близько 200 співробітників, додала, що "будь-яка карта Mastercard, випущена за межами країни, не буде працювати в російських магазинах або банкоматах".

Visa заявила, що планує працювати зі своїми клієнтами та партнерами в Росії, щоб призупинити всі транзакції та операції Visa в країні, згідно із заявою, також опублікованою в суботу.

Visa заявила, що в найближчі дні "всі транзакції, ініційовані з картами Visa, випущеними в Росії, більше не будуть працювати за межами країни, і будь-які карти Visa, випущені фінансовими установами за межами Росії, більше не будуть працювати в Російській Федерації".

"Ми змушені діяти після неспровокованого вторгнення Росії в Україну і неприйнятних подій, свідками яких ми стали", - заявив голова і головний виконавчий директор Visa Ел Келлі. "Ми шкодуємо про той вплив, який це матиме на наших шановних колег, а також на клієнтів, партнерів, продавців і власників карток, яких ми обслуговуємо в Росії. Ця війна і постійна загроза миру і стабільності вимагають, щоб ми реагували відповідно до наших цінностей".

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав усі світові кріптобіржі заморозити рахунки всіх громадян Росії і Білорусі.

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