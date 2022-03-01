Російські акції на суму майже $13 мільярдів, що належать американським і Європейським фондам, зараз знаходяться в компаніях, що опинилися під санкціями.

Війна проти України поклала край іноземним інвестиціям в Росію. За тиждень фонди акцій, орієнтованих на РФ, просіли на 23%.

Про це повідомляє Bloomberg. Можливості продати активи обмежені, а вихід з ринку супроводжується великими втратами.

Основна причина проблем інвесторів - міжнародні санкції проти Москви після її вторгнення в Україну та обмеження на ринку.

У Bloomberg Intelligence підрахували, що російські акції на суму майже $13 мільярдів, що належать американським і європейським фондам, зараз знаходяться в компаніях, які опинилися під санкціями.

Війна проти України: