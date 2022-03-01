За тиждень фонди акцій, орієнтованих на РФ, просіли на 23% / Ілюстрація REUTERS
Війна проти України поклала край іноземним інвестиціям в Росію. За тиждень фонди акцій, орієнтованих на РФ, просіли на 23%.
Про це повідомляє Bloomberg. Можливості продати активи обмежені, а вихід з ринку супроводжується великими втратами.
Основна причина проблем інвесторів - міжнародні санкції проти Москви після її вторгнення в Україну та обмеження на ринку.
У Bloomberg Intelligence підрахували, що російські акції на суму майже $13 мільярдів, що належать американським і європейським фондам, зараз знаходяться в компаніях, які опинилися під санкціями.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Згідно зі свіжими даними, її армія вже вторглася на Чернігівщину.