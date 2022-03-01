За тиждень фонди акцій, орієнтованих на РФ, просіли на 23% / Ілюстрація REUTERS

Війна проти України поклала край іноземним інвестиціям в Росію. За тиждень фонди акцій, орієнтованих на РФ, просіли на 23%.

Про це повідомляє Bloomberg. Можливості продати активи обмежені, а вихід з ринку супроводжується великими втратами.

Основна причина проблем інвесторів - міжнародні санкції проти Москви після її вторгнення в Україну та обмеження на ринку.

У Bloomberg Intelligence підрахували, що російські акції на суму майже $13 мільярдів, що належать американським і європейським фондам, зараз знаходяться в компаніях, які опинилися під санкціями.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Згідно зі свіжими даними, її армія вже вторглася на Чернігівщину.