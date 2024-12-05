Banco VTB Africa SA - не перша "дочка" ВТБ за кордоном, бізнес якої опинився під загрозою через санкції.

Російський державний банк ВТБ, який потрапив під санкції західних країн і був відключений від системи SWIFT, закриває єдиний дочірній підрозділ в Африці. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на голову банку Андрія Костіна.

За його словами, Banco VTB Africa S.A. в Анголі, відкритий у 2007 році, вирішив здати ліцензію на здійснення банківських операцій.

"Закриваємо його, відкликаємо ліцензію. Це добровільно-примусове здавання ліцензії - у нас все заморожено там", - сказав банкір.

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Він зазначив, що зустрічався з президентом Анголи Жуаном Лоренсу, щоб вирішити долю банку, другим найбільшим акціонером якого є ангольська алмазодобувна корпорація Endiama. Однак домовитися про майбутнє Banco VTB Africa, який задумували як розрахунковий для російського бізнесу, що працює в Африці, не вдалося:

"Я зустрічався з президентом. Закриваємо банк. Подали вже".

Додамо, що Banco VTB Africa SA - не перша "дочка" ВТБ за кордоном, бізнес якої опинився під загрозою через санкції. Так, одразу після введення обмежень у 2022 році група втратила контроль над VTB Capital у Великій Британії та VTB Bank (Europe) SE у Німеччині.

Банківська система РФ і західні санкції

У червні ЄС завдав удару по російському аналогу системи SWIFT. Так, під обмеження потрапила "Системи передачі фінансових повідомлень" (СПФП), яку створив Центральний банк Росії.

Таким чином, суб'єкти ЄС, які працювали за межами Росії, втратили можливість використовувати СПФП або аналогічні спеціалізовані служби.

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