Зазначається, що під європейські санкції потрапила не тільки російська СПФП, а й усі, хто з нею працює.

Нові санкції Європейського союзу вдарили по російському аналогу SWIFT. Так, під обмеження потрапила "Системи передачі фінансових повідомлень" (СПФП), яку створив Центральний банк Росії.

На сайті Європейської ради зазначено, що ухвалено рішення заборонити використання СПФП. Таким чином, суб'єкти ЄС, які працюють за межами Росії, не зможуть більше використовувати СПФП або аналогічні спеціалізовані служби.

Крім того, операторам з ЄС заборонено проводити транзакції з юридичними особами, включеними до переліку тих, хто використовує СПФП за межами Росії.

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Також Рада ЄС ввела заборону на операції з цільовими кредитно-фінансовими організаціями та постачальниками криптоактивів, створеними за межами ЄС, якщо ці організації підтримують російську оборонно-промислову базу через експорт, поставку, продаж, передачу або транспортування до РФ товарів і технологій подвійного призначення, вогнепальної зброї та боєприпасів.

14-ий пакет санкцій ЄС проти Росії - останні новини

24 червня Рада Євросоюзу затвердила 14-й пакет санкцій проти Росії. Нові санкції націлені на важливі сектори російської економіки, як-от енергетика, фінанси та торгівля, і ускладнюють обхід обмежень ЄС.

Пізніше міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що новий пакет санкцій ЄС затвердили в значно м'якшому варіанті, ніж спочатку планувалося, через позицію Німеччини.

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