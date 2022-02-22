Член ради директорів ЄБРР від України Артем Шевальов заявив, що піднімає це питання перед радою директорів і радою керуючих банку.

Російську Федерацію можуть виключити з Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) через визнання "ЛДНР".

Про це заявив член ради директорів ЄБРР від України Артем Шевальов у соцмережі.

"На підставі кричущого порушення Росією норм міжнародного права через визнання "суверенітету" терористичних угруповань "ДНР/ЛНР" невідкладно піднімаю перед радою директорів і радою керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку питання про негайну зупинку членства Росії в ЄБРР згідно ст. 8.3 і 38.1 Угоди про заснування банку", - написав він.

При цьому Шевальов підкреслив, що є всі підстави розраховувати на серйозну підтримку акціонерів банку з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання терористичних угруповань" ДНР " і "ЛНР". Путін доручив для "підтримки миру" ввести російські війська на територію ОРДЛО.

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку - міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські зв'язки.

Вас також можуть зацікавити новини: