У міністерстві наголошують на важливості послати однозначний сигнал РФ про неприпустимість подальшої ескалації.

Україна засуджує рішення Російської Федерації про визнання "незалежності" створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України – так званих "Луганської народної республіки" та "Донецької народної республіки", і закликає міжнародну спільноту застосувати болючі санкції проти РФ.

Як йдеться у заяві прес-служби МЗС України, такими діями російська сторона грубо попрала основи міжнародного права, Статут ООН, порушила суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Рішення РФ про визнання так званих "Луганської народної республіки" та "Донецької народної республіки" не матиме жодних правових наслідків. Це рішення різко збільшує ескалацію ситуації та може означати одноосібний вихід Російської Федерації з Мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

Водночас зауважується, що українська сторона розуміє наміри Росії та її прагнення спровокувати Україну.

"Ми враховуємо усі ризики і не піддаємося на провокації, залишаємося відданими політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту", - йдеться у заяві.

Також сказано, що на доручення президента України Володимира Зеленського українська дипломатія нині застосовує увесь дипломатичний арсенал для запобігання розгортанню збройного конфлікту, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває у постійному контакті зі своїми колегами з метою координації дипломатичних зусиль та вжиття заходів з проведення засідань міжнародних органів, самітів, залучення оборонної допомоги та застосування жорстких санкцій проти РФ.

"Подальші рішення та кроки РФ значною мірою залежать від реакції світу на сьогоднішні події. Тому ми наполягаємо на застосуванні проти Росії болючих санкцій, щоб послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації. Настав час діяти для припинення агресії РФ і відновлення миру та стабільності в Європі", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого Байден підписав указ про санкції відносно ОРДЛО. Серед іншого указ, забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку юридичних осіб США з або на територію так званих "ДНР" і "ЛНР".

Раніше Державний департамент США засудив рішення президента Росії визнати незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР" та наголосив на підтримці суверенітету, територіальної цілісності, уряду та народу України.

Президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності та суверенітету "республік" ОРДЛО, підтримуваних Кремлем.