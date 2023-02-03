Стороні захисту Насірова відкрили матеріали справи для ознайомлення.

Спеціальна антикорупційна прокуратура завершення слідство у справі щодо колишнього голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова та його радника, підозрюваних в одержанні понад 722 млн гривень неправомірної вигоди.

Як йдеться в повідомленні САП у Telegram, прокурором САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ 2 лютого прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів стороні захисту у кримінальному провадженні стосовно екс-голови ДФС України та його радника.

"Установлено, що протягом 2015-2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

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Як встановило слідство, надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів США та 21 млн євро) відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику одного із агрохолдингів, а її одержання посадовцем – із використанням підприємств-нерезидентів, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо головою ДФС України, його радником та іншими особами, пов’язаними з ним родинними відносинами.

Крім того, для перерахування коштів між вказаними юридичними особами під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції підозрюваними також були залучені й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих у іноземну валюту.

Дії колишнього очільника ДФС України кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального Кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), його радника – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ККУ.

Крім того, матеріали досудового розслідування щодо власника агрохолдингу, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, прокурором виділені в окреме провадження, розслідування у якому наразі триває.

Справа Романа Насірова:

З 5 травня 2015 року по 3 березня 2017 року посаду голови Державної фіскальної служби України займав Роман Насіров.

У листопаді 2017 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно Насірова, якому інкримінували зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення (статті 364 і 366 Кримінального кодексу України).

За версією слідства, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необгрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Кабмін 3 березня 2017 року усунув Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування, а 31 січня 2018 року звільнив з цієї посади.

17 жовтня 2022 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 722 млн гривень, колишньому голові ДФС України та у пособництві в її одержанні його раднику.

31 жовтня 2022 року стало відомо про те, що суд обрав колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн гривень.

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