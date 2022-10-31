Він перебуватиме під вартою до 17 грудня.

Суд обрав колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 523,2 млн гривень.

Про це повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Насіров підозрюється в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме - 722 млн гривень.

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Слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання та застосувала до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17 грудня з альтернативою внесення 523,2 млн гривень застави.

У разі внесення застави він буде зобов'язаний прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом, не відлучатися із Києва без дозволу, повідомляти про зміну свого місяця проживання та роботи, утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками, а такожздати на зберігання до паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Також він повинен буде носити електронний браслет.

Справа Романа Насірова

Нагадаємо, що 18 жовтня Насірову та його раднику оголосили про підозру в отриманні хабара.

За версією слідства, очільник ДФС України за пособництва свого радника протягом 2015 -2016 років одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень.

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