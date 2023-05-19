Санкції будуть спрямовані проти фінансових посередників, а також проти енергетичних та видобувних потужностей РФ.

США в рамках нового антиросійського санкційного пакету введуть обмеження для 300 компаній, суден та літаків. Також будуть введені експортні обмеження для близько 70 компаній з Росії і третіх країн.

Про це повідомив представник Білого дому на брифінгу, зазначивши при цьому, що пакет санкцій буде включати в себе обмеження поставок ряду товарів, "що мають ключове значення на полі бою".

"Ми також поширимо наші санкційні повноваження на додаткові сектори російської економіки, ключові для її військово-промислового комплексу, і введемо нові заборони, щоб Росія не могла скористатися нашими послугами", - заявив представник Білого дому.

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Він також зазначив, що санкції будуть спрямовані проти фінансових посередників агресора, крім того, в чорний список внесуть компанії з Європи, Близького Сходу та Азії.

"Санкції будуть спрямовані проти фінансових посередників, а також проти енергетичних і видобувних потужностей РФ та інших посередників, які допомагають підтримувати війну", - повідомив представник Білого дому.

Війна в Україні та санкції США

24 лютого 2023 року Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Росії. У санкційний список потрапили 22 фізичних і 83 юридичних особи РФ. Санкції спрямовані на зменшення можливостей для РФ продовжувати війну проти України. Під обмеження, серед іншого, потрапили металургійний і гірничодобувний сектори російської економіки.

Російські банки, на які припадає понад 80% всіх активів банківського сектора РФ, вже знаходяться під санкціями США і міжнародними санкціями. 24 лютого 2023 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до списку санкцій ще понад 10 фінансових установ РФ, включаючи один з десяти найбільших банків за вартістю активів.

У санкційний список також включені інвестиційні компанії та організації, що виробляють або імпортують вуглеводневе волокно, а також компанії, що здійснюють діяльність в аерокосмічній галузі, оборонному, технологічному і гірничодобувному секторах.

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