Санкції спрямовані на послаблення здатності Росії продовжувати її жорстоку війну і здобувати ресурси, які використовуються для підтримки війни.

Сполучені Штати Америки сьогодні, 24 лютого, розширили санкції проти Росії. У санкційний список потрапили 22 фізичних і 83 юридичних особи РФ.

Як повідомляється на сайті Мінфіну США, санкції спрямовані на зменшення можливостей для РФ продовжувати війну проти України та отримання ресурсів, необхідних їй для цього. Під обмеження, серед іншого, потрапили металургійний і гірничодобувний сектори російської економіки.

"Поки Росія шукає способи ухилитися від санкцій і експортного контролю, уряд США нарощує зусилля з протидії такому ухиленню по всьому світу. Сьогоднішні санкції включають більше 30 осіб і компаній з третіх країн, пов'язаних зі спробами РФ ухилитися від санкцій, у тому числі незаконним обігом зброї та незаконним фінансуванням", - заявили в Мінфіні США.

Відзначається, що російські банки, на які припадає понад 80% усіх активів банківського сектора РФ, вже перебувають під санкціями США і міжнародними санкціями. Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до списку санкцій ще більше 10 фінансових установ РФ, включаючи один із десяти найбільших банків за вартістю активів.

"Відомо, що суб'єкти, які перебувають під санкціями, звертаються до менших банків, а також компаній з управління капіталом, намагаючись уникнути санкцій, оскільки Росія шукає нові шляхи доступу до Міжнародної фінансової системи", - заявили в Мінфіні США.

Під нові санкції США потрапили такі російські банки:

"Московський кредитний банк", що входить в десятку найбільший банків Росії.

"Ланта Банк";

"Комерційний банк" металургійний Інвестиційний банк (Металінвестбанк);

"МТС Банк" - банк, розташований в Москві і Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати);

"Новосибірський соціальний Комерційний банк"Лівобережний";

"Банк Санкт-Петербург";

Банк "Примор'я";

"СДМ-Банк";

"Уральський банк реконструкції та розвитку" (УБРР);

"Банк Уралсиб";

"Банк Зеніт" і пов'язані з ним фінансові установи.

Кырм того, десятки фізичних і юридичних осіб, проти яких сьогодні запроваджуються санкції, працюють у галузях, які в кінцевому підсумку залучені до підтримки війни Росії проти України.

До них відносяться фірми, які виробляють або імпортують спеціалізоване, високотехнологічне обладнання, яке використовується російськими оборонними установами і компаніями для виробництва передових матеріалів, які застосовують у російських системах озброєння.

У санкційний список також включені інвестиційні компанії, організації, що виробляють або імпортують вуглеводневе волокно, а також компанії, що здійснюють діяльність в аерокосмічній галузі, оборонному, технологічному і гірничодобувному секторах.

Серед них - інвестиційна компанія "Велес Капітал"; АТ "Юматекс", що входить до складу "Росатому"; ТОВ "Алабуга-Волокно", АТ "Нііграфіт", компанія ІТЕРАНЕТ; ТОВ "ОКБ Спектр", постачальник медобладнання "Тамімед", АТ "Елара", ЦНІІ "Буревісник" та інші.

Росії допомагали обходити санкції громадяни Швейцарії (Вальтер Моретті, Рональд Ерік Косман, Бруно Коллер, Фредерік П'єр Вілья, Ганс-Петер Боматтер, Лютвин Шоммер), Німеччини (Маркус Герхард Мюллер), Італії, компанії з Болгарії (Taerio International), Мальти (Stratton Investment Group), Швейцарії (Swisstec, Tamyna AG). Щодо них також запроваджено обмеження.

"Ці кроки ще більше ізолюють Росію від міжнародної економіки і перешкоджають Росії отримувати капітали, матеріали, технології і підтримку, яка спрямовується на продовження війни проти України", - наголосили в Мінфіні США.

Санкції проти Скабєєвої і чиновників

Окрім цього, Державний департамент США такод оголосив про візові та фінансові обмеження проти низки російських фізичних та юридичних осіб.

Зокрема, у списку містяться дев'ять російських міністрів і 47 керівників федеративних одиниць Росії.

Також під санкції потрапили пропагандистка Ольга Скабєєва; ватажок "ЛНР" Леонід Пасєчник; ватажок батальйону бойовиків "Спарта" і батько його померлого засновника Володимира Жоги; ПВК "Редут".

Крім того, Держдепартамент США запровадив візові обмеження для 1219 російських військових, включно з офіцерами.

Санкції проти Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження включають, у тому числі, заборону на експорт всіх предметів, які Росія використовувала на полі бою до теперішнього часу. Серед сотень товарів - авіаційні деталі, радіоапаратура і електронні компоненти, які можуть бути використані російським військово-промисловим комплексом, в тому числі при виробництві БПЛА.

Раніше, 15 лютого 2023 року Єврокомісія офіційно представила 10-й пакет санкцій проти РФ. У ньому пропонується ввести нові заборони на експорт до Росії з ЄС критичних технологій і промислових товарів на суму понад 11 млрд євро.

Станом на 23 лютого 2023 року країни ЄС провалили один із пунктів десятого пакету санкцій проти РФ. Більше 10 держав виступили проти введення штрафів за невиконання зобов'язань по звітності про місце розташування російських активів.

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