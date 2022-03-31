До санкційного списку потрапили компанії, які не зареєстровані в РФ, але можуть допомагати агресору ухилятися від санкцій.

США запровадили вторинні санкції проти компаній, які не зареєстровані в РФ, але можуть допомагати країні-агресору ухилятися від санкцій.

Про це йдеться у документі на сайті Мінфіну США.

Обмеження наклали на юридичних осіб, які зареєстровані у Сінгапурі, на Мальті, у Великій Британії, Іспанії та інших країнах. Більшість з них пов’язані з науковими розробками та технологіями.

Усього до санкційного списку потрапила 21 компанія, зареєстрована як в РФ, так і за її межами.

Крім того, США скасували санкції проти банку Ozon, який туди потрапив за зв’язок із підсанкційним Совкомбанком.

Нагадаємо, що сьогодні Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії запровадило санкції проти пропагандистів президента Російської Федерації Володимира Путіна і "м'ясника Маріуполя" Михайла Мізінцева.

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