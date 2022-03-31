Зокрема телеканал RT більше не буде здійснювати мовлення на території Британії.

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії запровадило санкції проти пропагандистів президента Російської Федерації Володимира Путіна і "м'ясника Маріуполя" Михайла Мізінцева.

Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

Державний секретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс заявила про запровадження санкцій проти російських пропагандистів і державних медіа, які поширюють брехню і обманюють про незаконне вторгнення російських військ в Україну.

Хто потрапив під санкції

Зокрема, обмежувальні заходи запроваджені проти телеведучого телеканалу "Росія" Сергія Брільова, який раніше жив у Великій Британії. Тепер ця особа буде позбавлена доступу до будь-яких його активів у Британії і не зможе продовжувати вести бізнес у цій країні.

Також санкції запроваджуються проти фінансованої Кремлем компанії "ТВ-Новости", яка володіє телеканалом RT, і проти "Россия Сегодня", яка контролює агентство Sputnik. Таким чином телеканал RT більше не буде здійснювати мовлення на території Британії.

Крім того, санкції унеможливлять компаніям і особам співпрацювати з RT та Sputnik, а також ключовими представниками цих медіа.

Ще обмежувальні заходи запроваджені проти генерального директора "Газпром-медіа" і колишнього керівника "Роскомнагляду" Олександра Жарова, виконавчого директора RT Олексія Ніколова, керівника Sputnik International Broadcasting Антона Анісімова.

Також санкції застосовані проти російського генерал-полковника Михайла Мізінцева, відомого як "м'ясник Маріуполя".

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що перемир'я Росії та України недостатньо для зняття санкцій. Він вважає, що необхідно посилити тиск на президента РФ Володимира Путіна.

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