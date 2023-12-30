Є окремі товари, які є в групі ризику на зростання вартості.

Перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран повідомив, що загалом економічних ризиків для різкого подорожчання продуктів у 2024 році немає.

"В нас дуже хороші врожаї зерна. Де зерно, там є хліб, макарони, там є комбікорм, тому є курятина. А це основний мʼясний вид, який українці широко вживають. Виробники курятини не прогнозують росту цін. Буде звичайно інфляційна складова, буде впливати війна і ризики блекаутів… Якщо говорити з економічної точки зору, то причин для різких коливань цін немає, тому не варто бігти закуповуватись наперед", - сказав експерт в ефірі інформаційного телемарафону.

Проте, за його словами, є окремі товари, які є в групі ризику на зростання вартості. Це, наприклад, кондитерка, тому що польський страйк призводить до блокування доставки какао бобів, які необхідні для виробництва. Також може трохи подорожчати риба та морепродукти, які є імпортними.

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"На вітчизняні продукти, які виробляються в Україні, різкого росту цін не передбачається. А от зовнішні впливи, той же польський страйк, через який кондитери вже бʼють на сполох, може призвести до нестачі какао бобів і спричинити або ріст цін, або навіть невеликий дефіцит шоколадних виробів", - говорить Непран.

Вартість новорічного столу

За розрахунками експертів, новорічне меню із традиційних страв таких як салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо обійдеться на родину з чотирьох осіб близько 2879,15 грн, тобто на 8,4% дорожче, ніж торік.

Зокрема, салат "Олів’є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 285,46 грн. Це на 1,3% більше, ніж при святкуванні Нового 2023 року.

Натомість салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг продуктів) коштуватиме на 1,2% дешевше рівня минулого року (133,08 грн).

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