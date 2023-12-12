Зокрема, "Олів’є" обійдеться у 285,46 грн.

Новорічне меню із традиційних страв таких як салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо обійдеться на родину з чотирьох осіб близько 2879,15 грн, тобто на 8,4% дорожче, ніж торік.

Як повідомив директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко, салат "Олів’є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 285,46 грн. Це на 1,3 % більше, ніж при святкуванні Нового 2023 року.

"Найдорожчими інгредієнтами страви в цьому році стали: ковбаса – 127 грн за 0,5 кг (зростання цін на 10% в залежності від виробника), солоні огірки – 38 грн за 200 г (+9,2%), 180 г майонезу – 22,90 грн (+6,9% в залежності від марки). На картоплю ціна в цьому році зросла порівняно з минулим роком на 75,9%, але за 5 шт. (840 г) ми заплатимо лише 11,68 грн. Ціна зеленого горошку залишилася на рівні минулого року – 45 грн за 0,5 кг. На решту складових салату ціни знизилися: 6 шт. яєць коштують 34,56 грн (зменшення ціни на 22,2%), 2 морквини (380 г) – 3,33 грн (на 55,3%), 2 цибулини (230 г) – 2,99 грн (на 54,4%)", – йдеться в повідомленні.

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Натомість салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг продуктів) коштуватиме на 1,2% дешевше рівня минулого року (133,08 грн), завдяки зменшенню цін на цибулю, моркву і буряк (-4,8%). Левову частку його вартості складе філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обійдеться у 22,90 грн, 2 картоплини (280 г) – 3,89 грн, 1 буряк (250 г) – 2,48 грн, 1 цибулина (170 г) – 2,14 грн, 1 морквина (190 г) – 1,67 грн.

Водночас витрати на м’ясні продукти зросли на 7,4%. Півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси "Салямі" коштуватиме 270 грн (на 8% більше проти цін 2023 року), підчеревини копченої – 247 грн (+4,2%), биток зі свинини свіжий – 260 грн (+4%).

М’ясо птиці станом на кінець 2023 року залишається найдешевшим поміж видів м'яса. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 159 грн (зростання ціни на 18,3%). Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 936 грн.

Разом з тим молочні продукти в цьому році додали в ціні 2,2-10,2%. Твердий сир (300 г) обійдеться у 116,66 грн, а пачка масла вершкового (200 г) – у 72,04 грн.

"Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 328,99 грн – на 29% більше вартості минулого року. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 27,80 грн, гриби (1 кг) – 120 грн (+54%), перець солодкий (0,5 кг) – 67,19 грн (+12,9%), огірки свіжі (0,5 кг) – 46 грн (+32,4%), помідори свіжі (1 кг) – 68 грн (+1,5%)", – підрахували експерти.

За їхніми даними, фрукти на святковому столі обійдуться у 170,20 грн (зростання вартості на 0,8%). За 2 кг мандаринів доведеться заплатити 100 грн, 1 кг бананів обійдеться, в середньому, 59 грн, 1 лимон (200 г) – 11,20 грн.

Батон білого хліба коштуватиме 28 грн (+8,5%). Шоколадні цукерки – в середньому 200 грн за 1 кг (+8,1%).

"Пляшка шампанського "Артемівське" (0,75 л) обійдеться у 179 грн. Трохи більше – 210 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) бренді "Шабо" 5-річної витримки. Зростання цін, відповідно, на 27,9% і 0,5%. Безалкогольні напої обійдуться у 119,72 грн. За 2 л соку "Садочок" доведеться заплатити 59,60 грн, за воду "Моршинська" (1,5 л) – 20,32 грн, за солодку воду "Живчик" (2 л) – 39,80 грн. Солодкі напої зросли в ціні, відповідно, на 19,2 і 17,8%", – йдеться в аналітиці.

Експерти зазначають, що вартість новорічного столу з делікатесами складе 3404,15 грн. Зокрема, в залежності від виробника баночка червоної ікри (120 г) обійдеться в середньому у 280 грн, а 200 г червоної риби – у 245 грн.

Аналітики додали, що вартість бюджетного варіанту новорічного столу для мешканців Києва складе 3229 грн, що на 10,1% більше вартості новорічного столу 2023 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 3819 грн.

Передноворічні покупки у 2023 році

Як йдеться в дослідженні від компанії Deloitte, більшість українців планують витратити під час різдвяно-новорічного шопінгу від 1 до 5 тисяч гривень.

49% українців витратять більше коштів на святкування Нового року, порівнюючи з Різдвом. Найбільше коштів на святкування Нового року планують витратити респонденти у східних областях України, в той час, як на святкування Різдва, - в західних регіонах.

Найпопулярнішими категоріями товарів усе ще залишаються продукти харчування, одяг та взуття, предмети домашнього вжитку та алкогольні напої.

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