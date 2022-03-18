За останні 3 тижні залишки коштів громадян у банківській системі збільшилися на 16%.

Банківська система України в умовах війни є ліквідною і працює стабільно.

Про це повідомив заступник голови Ради НБУ Василь Фурман в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

"Банківська система, як наші воїни на фронті - тримає фінансову оборону. З перших днів війни НБУ ухвалив нормативно-правові документи про роботу банківської системи в умовах війни, і це дало можливість сьогодні забезпечити стабільну роботу банківської системи. Є особливості роботи банків там, де війна, але на Західній Україні майже 100% банків працює", - сказав Фурман.

Він зазначив, що під час війни, за останні 3 тижні, залишки коштів громадян у банківській системі збільшилися на 16%. Кошти юридичних осіб незначно зменшилися, адже деякі підприємства заплатили податки, заробітну плату працівникам наперед, а ще багато хто не працює.

Фурман підкреслив, що Нацбанк діє правильно, не допустивши значної девальвації національної валюти.

"Зараз оперативно правильно діє НБУ, який не допустив девальвації. Щодо курсу гривні є різні думки, але є об'єктивні фактори: золотовалютні резерви становлять близько 30 млрд дол. Це сильна фінансова подушка для національної валюти", - зазначив він.

Війна проти України: