Банківська система України в умовах війни є ліквідною і працює стабільно.
Про це повідомив заступник голови Ради НБУ Василь Фурман в ефірі Всеукраїнського телемарафону.
"Банківська система, як наші воїни на фронті - тримає фінансову оборону. З перших днів війни НБУ ухвалив нормативно-правові документи про роботу банківської системи в умовах війни, і це дало можливість сьогодні забезпечити стабільну роботу банківської системи. Є особливості роботи банків там, де війна, але на Західній Україні майже 100% банків працює", - сказав Фурман.
Він зазначив, що під час війни, за останні 3 тижні, залишки коштів громадян у банківській системі збільшилися на 16%. Кошти юридичних осіб незначно зменшилися, адже деякі підприємства заплатили податки, заробітну плату працівникам наперед, а ще багато хто не працює.
Фурман підкреслив, що Нацбанк діє правильно, не допустивши значної девальвації національної валюти.
"Зараз оперативно правильно діє НБУ, який не допустив девальвації. Щодо курсу гривні є різні думки, але є об'єктивні фактори: золотовалютні резерви становлять близько 30 млрд дол. Це сильна фінансова подушка для національної валюти", - зазначив він.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, "втрачено" понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано / виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.