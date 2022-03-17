Федоров подякував президенту за довіру і заявив про готовність виконувати завдання заради повернення українського Мелітополя і наближення перемоги України.

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня міського голову Мелітополя Івана Федорова, який напередодні був звільнений з полону окупантів в результаті спецоперації.

Про це повідомляє Офіс президента.

"З поверненням! Україна своїх у біді не кидає", – сказав глава держави, вручаючи нагороду Івану Федорову.

Президент побажав меру якнайшвидшого відновлення і повернення до роботи. Зеленський висловив переконання, що окупація Мелітополя тимчасова і незабаром над містом знову замаячить прапор України.

Міський голова подякував Президенту за довіру і заявив про готовність виконувати завдання для повернення українського Мелітополя і наближення перемоги України.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.

Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.

Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.

Викрадення мера:

11 березня стало відомо про викрадення міського голови Мелітополя Івана Федорова. Про його місцеперебування не було нічого відомо.

У Міністерстві закордонних справ України це викрадення кваліфікували як військовий злочин.

12 березня Зеленський заявив, що Федорова катують, щоб записати відео на підтримку окупантів.

16 березня стало відомо, що Федорова звільнили.

Після свого звільнення він поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським і зазначив, що незабаром повернеться до роботи.