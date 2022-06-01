Росія експортує до Європи 27% нафти та 40% газу - це 400 мільярдів євро щороку за сучасними цінами.

Шостий пакет санкцій проти Росії суттєво послабить її спроможність до продовження війни.

Таку думкою висловив експерт Офісу реформ Кабінету міністрів України Максим Гардус під час інформаційного телемарафону.

"Наразі цей пакет дуже важливий. Він більше ніж усі, що були до нього, бо 27% відсотків нафти, що імпортується ЄС, та 40% газу – такій експорт з Росії до Європи. Ці доходи для державного бюджету Росії – це приблизно 400 млрд на рік. Позбавити Росію таких доходів - це суттєво послабить їх можливості до продовження війни", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня країни ЄС узгодили шостий пакет санкцій проти Росії, яким передбачено значні обмеження на імпорт нафти з РФ.

Зокрема, планується заборонити імпорт нафти з РФ, що доставляється морськими шляхами, натомість дозволено її транспортування нафтопроводом "Дружба".

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також санкції проти осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні.

Ембарго на російську нафту у шостому пакеті санкцій стосується 90% її загального обсягу, що отримували країни Євросоюзу.

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