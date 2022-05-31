Часткове ембарго на російську нафту, яке є у шостому пакеті санкцій Європейського союзу, позбавить Росію доходів у розмірі від 10 до 25 млрд доларів.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Вдячні європейським партнерам за те, що вони змогли досягнути консенсусу і погодити шостий пакет санкцій проти Росії, який включає часткове ембарго на нафту. Кремлівський режим може втратити від 10 до 25 млрд доларів від цього рішення, і це додатково позбавить його можливості фінансувати війну проти України та всієї Європи", - сказав він.
Нагадаємо, у Європейському Союзі домовились про часткове ембарго на російську нафту.
Угода про заборону експорту російської нафти до ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.
Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.
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