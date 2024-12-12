Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,70 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 13 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,66 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,70 гривень за один євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,63/41,65 грн/дол., євро - 43,68/43,68 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, долар продовжує зростати. Так, у валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,87 грн/дол., що на 3 копійки нижче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,80 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 3 копійки і становить 44,30 грн/євро, курс продажу - 44,13 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 12 грудня, не змінився і становить 41,85 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінювався і складає 44,35 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 грн, євро - за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

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