Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,80 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 12 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,69 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, трохи зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 43,80 гривень за один євро, тобто гривня зросла на 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,70/41,75 грн/дол., євро - 43,89/43,94 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,90 грн/дол., що на 5 копійок вище за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,84 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 12 копійок і складає 44,33 грн/євро, курс продажу - 44,15 грн/євро.

Також повідомлялось, що курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 11 грудня, зріс на 5 копійок і становить 41,85 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінювався і складає 44,35 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 грн, євро - за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

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