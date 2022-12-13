Вартість святкого новорічного меню подорожчала на 44%, ніж торік.

В Україні новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини - салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо, – обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 2 тис. 655,17 грн, тобто на 43,9% дорожче, ніж торік, повідомили в Інституті аграрної економіки, науковці якого порахували вартість новорічного столу за середніми цінами супермаркетів України станом на початок грудня 2022 року.

"Салат "Олів’є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 281,71 грн. Це на 41,9% більше, ніж при святкуванні Нового 2022 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса – 115,45 грн за 0,5 кг (зростання цін на 15,5% в залежності від виробника), 0,5 кг зеленого горошку – 44,99 грн (на 28,5%), 6 яєць – 44,40 грн (у 2,2 разу), 200 г солоних огірків – 34,80 грн (у 2 рази) та 180 г майонезу – 21,41 грн (на 58,6% в залежності від марки). Ще у 20,66 грн обійдуться 2 моркви (380 г, 7,45 грн), 5 картоплин (840 г, 6,64 грн) та 2 цибулини (230 г, 6,57 грн). Якщо станом на кінець 2022 року порівняно з 2021 роком ціна на картоплю зменшилася на 9,1%, то на моркву і цибулю зросла у 2,2 разу та 2,8 разу відповідно", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим на 2,5% дорожче рівня минулого року коштуватиме салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг продуктів) – 134,66 грн. Левову частку його вартості складе філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обійдеться у 21,41 грн, 1 морквина (190 г) – 3,74 грн, 1 буряк (250 г) – 2,60 грн, 1 цибулина (170 г) – 4,70 грн, 2 картоплини (280 г) – 2,21 грн.

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Як зазначив директор Інстутуту агроекономіки Юрій Лупенко, витрати на м’ясні продукти зросли удвічі.

"Півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси "Салямі" коштуватиме 250 грн (у 2,5 разу більше проти цін 2021 року), підчеревини копченої – 237 грн (у 2,1 разу), биток зі свинини свіжий – 250 грн (у 2,2 разу). М’ясо птиці станом на кінець 2022 року залишається найдешевшим з-поміж видів м’яса. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 134,45 грн (зростання ціни на 12 %). Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 871,45 грн", - поінформував він.

За словами експерта, молочні продукти в цьому році подорожчали на 30,8-52,2%. Твердий сир (300 г) обійдеться в 114,17 грн і пачка масла вершкового (200 г) – 65,40 грн.

"Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 254,95 грн (на 37,5% дорожче вартості минулого року). Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 15,80 грн, гриби (1 кг) – 77,90 грн, перець солодкий (0,5 кг) – 59,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 34,75 грн, помідори свіжі (1 кг) – 67 грн. Фрукти на святковому столі обійдуться у 168,92 грн (зростання вартості на 59,7%.). За 2 кг мандаринів заплатимо 99,80 грн, 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 58 грн, 1 лимон (200 г) – 11,12 грн", - зазначив Лупенко.

Разом з тим батон білого хліба коштуватиме 25,80 грн (на 3,4% більше). А шоколадні цукерки – в середньому 185 грн за 1 кг (на 8,8% більше).

Щодо алкоголю, то пляшка вина ігристого "Артемівське" (0,75 л) обійдеться у 140 грн. У півтора рази більше – 209 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) бренді "Шабо" 5‑річної витримки. Зростання цін, відповідно,на 28,4% і 16,1%. Безалкогольні напої обійдуться у 104,11 грн. За 2 л соку "Садочок" доведеться заплатити 50 грн, за воду "Моршинська" (1,5 л) – 20,32 грн, за солодку воду "Живчик" (2 л) – 33,79 грн.

За підрахунками аналітика, вартість бюджетного варіанту новорічного столу для середнього українця становитиме 2 тис. 655,17 грн.

"Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 525 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 280 грн, а 200 г червоної риби – у 245 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 3 тис. 180,17 грн. Вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві складе 2 тис. 933,77 грн, що на 38,2% більше вартості новорічного столу 2022 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 3523,77 грн", - підрахував він.

Новорічне меню 2022 - ціни

За даними економічного експерта Олега Пендзина, вартість продовольчого кошика у грудні 2022 року зросла на 38%-39% у порівнянні з минулим роком.

За даними від сервісу доставки продуктів Zakaz.ua, в Україні ціна на цитрусові у річному еквіваленті в середньому зросла на 74%. У грудні 2021 року кілограм цих фруктів можна було придбати в середньому за 25,7 грн, тоді як у грудні цьогоріч ціна становить 61,7 грн.

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