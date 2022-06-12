Офіційний курс гривні до долара НБУ зафіксував на період воєнного стану.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва в неділю, 12 червня, ослаб на 10 копійок – до 35,50 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, по відношенню до євро гривня також ослабла на 10 копійок - до 37,70 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 34,80 грн за дол., євро – 36,70 грн за євро.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. з 24 лютого 2022 року.

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