Ці кошти будуть використані для оплати праці в бюджетному секторі.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що Україна отримала 1,5 млрд доларів США від Світового банку та Великобританії.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі глави держави.

"Я вдячний уряду Британії, керівництву Світового банку, уряду Канади за нові кроки у фінансовій підтримці України. Напередодні наша держава отримала 1,5 мільярда доларів США: мільярд - це Світовий банк, ще 500 мільйонів - це Британія. Пряма бюджетна підтримка. Використаємо для оплати праці в бюджетному секторі", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Канада стала першою державою, яка спрямувала кошти на адміністративний рахунок України у Міжнародному валютному фонді.

"Це мільярд канадських доларів", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 7 травня схвалив рішення про утворення делегації від України для участі у переговорах з представниками Світового банку щодо укладення угоди про фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" у розмірі 1,5 млрд доларів.

8 червня Світовий банк повідомив, що надасть Україні додаткові 1,49 млрд доларів на зарплату державним та соціальним працівникам.