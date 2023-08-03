Ця сума значно більша за дохідну частина бюджету у мирний час.

На те, щоб давати відсіч російським окупантам та підтримувати Збройні сили, Україна витрачає близько 2 трильйонів гривень на рік. Нову оцінку витрат на війну на конференції послів України озвучив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Фактично підтримка Збройних сил та війна коштує Україні близько 2 трильйонів гривень", – каже очільник уряду.

Шмигаль нагадує, що це більше, ніж дохідна частина бюджету у мирний час (вона становила 1,3 трильйона гривень). Прем’єр-міністр наголосив, що наразі держава тримається завдяки фінансовій підтримці партнерів, а також за рахунок грантів і кредитів.

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Витрати України на війну - попередні оцінки

У березні 2023 року міністр фінансів Сергій Марченко повідомляв, що щомісяця Україна витрачає на військову кампанію близько 130 мільярдів гривень, тоді як щомісячний дохід бюджету — 80 мільярдів гривень. За цими розрахунками витрати на рік – 1,56 трильйона гривень.

За перші півроку війни (з лютого по серпень 2022 року) Україна витратила з державного бюджету майже 1 трильйон гривень, повідомляв очільник уряду Денис Шмигаль. Він зазначав, що 40% витрат – потреби армії. Зокрема, на той час 288 мільярдів гривень пішли на зарплати військових, 135 мільярдів гривень – на придбання і ремонт військової техніки.

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