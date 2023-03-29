Сергій Марченко зазначив, що необхідно створити умови для фінансування військового бюджету.

Україна щомісяця витрачає на захист держави від російського вторгнення приблизно 130 мільярдів гривень. При цьому доходи майже в два рази нижче.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, на даний момент головне завдання - створити умови для фінансування бюджету. При цьому він нагадав, що Верховна Рада вже підтримала зміни до держбюджету, що дозволить збільшити витрати на захист держави.

"Ключове завдання - створити умови для фінансування військового бюджету (адже держбюджет отримує 80 млрд грн доходів, а на військову кампанію витрачається 130 млрд грн на місяць)", - повідомляє прес-служба Європейської Бізнес Асоціації.

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Крім того, Марченко вказав, що в поточному році важливо зібрати вже заплановані податки, але українцям не варто очікувати кардинальних змін у податковій сфері.

Держбюджет-2023 - що відомо

Верхона Рада прийняла державний бюджет на 2023 рік в рекордні терміни. Спочатку планувалося, що фінансування бюджету буде відбуватися за рахунок держпозики в сумі 1 516 873,9 млн грн, з них зовнішні - 1 426 149 млн грн, а також внутрішні – 90 724,9 млн грн.

При цьому дефіцит бюджету повинен був скласти більше 20% ВВП, а покривати його планували за рахунок партнерів. Водночас доходи очікувалися на рівні 1,3 трлн грн, а витрати – 2,6 трлн грн.

31 січня 2023 року в Раді зареєстрували проект закону про збільшення витрат держбюджету на 5,5 млрд грн. 7 лютого парламент у першому читанні підтримав зміни до держбюджету. Вже 21 березня Рада проголосувала за закон за основу і в цілому про зміни в держбюджет і збільшила витрати на 537 млрд грн.

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