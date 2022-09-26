Опівночі п'ятниці Конгрес буде ухвалювати закон про витрати, до яких увійдуть програми уряду США.

США виділять на допомогу Україні 12 мільярдів доларів. Учасники переговорів щодо законопроекту про тимчасові витрати в американському Конгресі погодилися включити цю суму у відповідь на запит адміністрації Байдена.

Про це з посиланням на джерело повідомляє Reuters.

Так, у Конгресі США досягли попередньої домовленості про виділення додаткової допомоги Україні на суму приблизно 12 мільярдів доларів.

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"Джерело, яке попросило не називати його імені, сказало, що ця допомога також включатиме фінансування переселення афганських біженців. Раніше в цьому місяці президент США Джо Байден попросив Конгрес надати Україні нову екстрену військову та економічну допомогу в розмірі 11,7 млрд доларів", - повідомляє видання.

Вже цієї п'ятниці Конгрес США ухвалюватиме закон про витрати, до яких увійдуть програми уряду.

Допомога США для України: що потрібно знати

США підтримують Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Влада країни надає нам гроші і зброю, що допомагає ЗСУ боротися з рашистами і захищати українців.

9 травня американський президент США підписав закон про ленд-ліз для України. В рамках цієї програми ми зможемо отримати чимало сучасної військової техніки, яка наблизить нашу перемогу над РФ. Озброєння буде надано в оренду, однак платити за нього буде потрібно лише після того, як Україна здобуде перемогу. Також існує альтернатива. Ми зможемо віддати вцілілу техніку назад до США.

Відомо, що США виділили на допомогу для України вже понад 25 млрд доларів. Крім цього, американські політики вже працюють над планом підтримки української армії на роки вперед. Так, у США створюють план підтримки ЗСУ в середній і довгостроковій перспективі. До того ж, підтримка Україні буде надаватися і після того, як ми переможемо ворога.

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