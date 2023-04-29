Долар і євро на чорному ринку дешевшають.

Середній курс долара на чорному ринку станом на п'ятницю, 28 квітня, становить 37,87 грн (на 2 копійки нижче, ніж вчора), купити долар можна в середньому за 37,78 грн.

Євро можна купити за 41,55 грн (вчора – 41,60 грн), продати - 41,40 грн, що менше на 5 копійок.

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні знизився на 5 копійок - до 37,95 грн/дол.

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Щодо євро курс гривні залишився на рівні попереднього дня - 41,70 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,45 грн за дол., євро - 41,00 грн.

Курс долара в Україні

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ вважає, що курс долара в Україні найближчим часом навряд чи зросте більш ніж на 10% і навряд чи підвищиться до позначок 46 або 50 гривень за долар.

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