Турецькі готелі перестали приймати карти російської платіжної системи "Мир".

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну готелі Туреччини припинили приймати карти російської платіжної системи "Мир".

Про це повідомляє Middle East Eye.

Як пише видання, росіянам відмовляють в обслуговуванні банківських карт на тлі тиску з боку США та Європи на Анкару з питання дотримання санкцій.

Відео дня

Карти російської платіжної системи "Мир" перестали приймати у великих п'ятизіркових готелях в курортному місті Анталья.

Як пише видання, один з готелів, Alva Donna World Palace в Кемері, пізніше повідомив клієнтам, що вони не приймали карти протягом короткого часу через глобальний збій, але тепер знову обробляють їх. Інші готелі так і не відновили прийом карт "Мир".

В цілому в Туреччині продовжують приймати карти "Мир" в банкоматах і магазинах. Також ситуація може залежати від того, який саме банк випустив карту.

Війна в Україні та тиск на Туреччину:

15 вересня 2022 року США та ЄС посилили тиск на Туреччину у зв'язку з тим, що російська платіжна система підключена до турецьких банків.

В ЄС побоюються, що банківський сектор Туреччини є лазівкою, яка дозволяє Росії обходити санкції.

До російської платіжної системи світ підключені п'ять великих турецьких банків: Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bank, DenizBank і Halkbank.

Два з них - приватний банк DenizBank, що належить ОАЕ, і контрольований державою Halkbank, під'єдналися до системи "Мир" вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Брюссель заявив про те, що готує делегацію, щоб безпосередньо висловити свою стурбованість турецьким офіційним особам.

За словами офіційних осіб, крім Туреччини, заходи проти потенційних лазівок для ухилення від санкцій націлені на країни Кавказу, Центральної Азії та Перської затоки.

Вас також можуть зацікавити новини: