Росіяни в Туреччині вже зараз можуть зіткнутися з проблемами при обслуговуванні банківських карт.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну США і ЄС посилюють тиск на Туреччину у зв'язку з тим, що російська платіжна система підключена до турецьких банків.

В ЄС побоюються, що банківський сектор Туреччини є лазівкою, яка дозволяє Росії обходити санкції. Про це пише Financial Times.

До російської платіжної системи світ підключені п'ять великих турецьких банків - Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bank, DenizBank і Halkbank.

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Два з них - приватний банк DenizBank, що належить ОАЕ, і контрольований державою Halkbank, під'єдналися до системи Мир вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За інформацією видання, Брюссель готує делегацію, щоб безпосередньо висловити свою стурбованість турецьким офіційним особам.

"Ми дуже чітко подамо сигнал про те, що, наприклад, фінансові установи третіх країн не повинні підключатися до платіжної мережі Мир, тому що, як Ви знаєте, це пов'язано з деякими ризиками ухилення від санкцій", — зазначив один зі співрозмовників видання.

"Нам потрібно закрити лазівки", - зазначив інший співрозмовник FT.

За словами офіційних осіб, крім Туреччини, заходи проти потенційних лазівок для ухилення від санкцій спрямовані на країни Кавказу, Центральної Азії та Перської затоки.

Разом з тим, як уточнює російське видання РБК, карти "Мир" працюють в Туреччині у звичайному режимі, але клієнти вже зараз можуть зіткнутися з проблемами при обслуговуванні, зокрема в разі оплати картками підсанкційних банків.

"Деякі турецькі банки - еквайєри, що забезпечують приймання карт "Мир" на території країни, можуть у своїх пристроях відхиляти операції за такими картками", — відзначили в платіжній системі.

Війна проти України та дефолт РФ:

24 лютого 2022 року РФ вдерлася в незалежну Україну.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S & P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній.

Повномасштабна війна в Україні тільки за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

24 серпня Reuters повідомив про те, що Росії вдалося уникнути економічної кризи через ціни на нафту.

Станом на 31 серпня Forbes повідомляв, що через фантазії Путіна про Україну 80% росіян залишилися без заощаджень.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія зібралася закупити 70 мільярдів доларів (близько 4,4 трильйона рублів) в "дружніх" валютах для уповільнення зростання курсу рубля.

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