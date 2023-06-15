У Міністерстві соціальної політики розповіли про зміни.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дає можливість в рамках експериментального проекту максимально спростити процедуру звернення громадян за житловою субсидією і забезпечити швидке прийняття рішення щодо її надання.

Як зазначає Міністерство соціальної політики, спрощений механізм звернення за житловою субсидією звільнить громадян від потреби збирати довідки і витрачати час на заповнення декларації на призначення житлово-комунальних субсидій.

"Уповноваженому члену родини треба буде тільки подати спрощену заяву, в якій зазначити інформацію про членів домогосподарства, на яких має бути призначено субсидію, місце проживання та реквізити рахунку, на який мають зараховуватись субсидії у випадку призначення. Далі - органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати", - йдеться у повідомленні.

При цьому, фізично відвідувати органи Пенсійного фонду для подання спрощеної заяви не потрібно. Час, який витрачає людина чи родина на призначення соціальних допомог, буде мінімізовано, а процес подання заяви - максимально автоматизовано.

В електронній формі спрощене звернення можна буде подати в онлайн-кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України, у мобільному додатку ПФУ, на Порталі Дія.

Також спрощене звернення можна буде надіслати поштою або подати через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП, що не обмежує населення в способах звернення.

"Подати спрощену заяву можна буде після технічної реалізації цього механізму Пенсійним фондом України. Скористатися ним напередодні опалювального сезону зможуть усі потенційні субсидіанти", - уточнила прес-служба.

Одночасно залишається можливість звернення з повним пакетом документів за діючим нині механізмом, якщо в заявника є таке бажання. Тобто кількість каналів, за якими можна звертатися за виплатою, не зменшується, а навпаки, - розширюється, в тому числі з урахуванням віку, звичок та рівня цифрової грамотності потенційних субсидіантів.

Субсидії в Україні

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня буде проведена стандартна перевірка і перерахунок, тобто верифікація, отриманих субсидій.

На субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році передбачено 24,4 млрд грн. Очікується, що 1,7 мільйона сімей отримають таку допомогу. Середній розмір - 1 189,3 грн.