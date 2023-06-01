ОВА доручено евакуйовувати дітей із закладів, які розташовані в зоні бойових дій менш ніж за 50 км від кордону з Росією.

Кабінет міністрів врегулював питання тимчасової евакуації та повернення за місцем постійного проживання дітей, які навчаються в закладах цілодобового перебування.

Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зазначивши при цьому, що йдеться про будинки дитини, спецзаклади освіти, притулки для дітей, будинки-інтернати.

"Врегульовуємо питання тимчасової евакуації та повернення за місцем постійного проживання дітей, які навчаються в закладах цілодобового перебування. Ідеться про будинки дитини, спецзаклади освіти, притулки для дітей, будинки-інтернати", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Також зазначається, що ОВА доручено евакуйовувати дітей із закладів, які розташовані в зоні бойових дій менш ніж за 50 км від кордону з Росією та менш ніж за 100 км від тимчасово окупованої території.

"Внесли зміни до низки постанов щодо усиновлення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, переміщених із зони бойових дій або тимчасово окупованих територій", - йдеться в повідомленні.

Діти на війни

Кабінет міністрів України спростив для тимчасово переміщених неповнолітніх українців процедуру отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Станом на 1 червня 2023 року Росія вчинила понад 4200 кримінальних злочинів проти дітей після початку повномасштабної війни в Україні.

Наприкінці березня 2023 року в Україні було ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з прифронтових міст. У разі відмови батьків чи опікунів, їх будуть позбавляти відповідних прав.

За даними ЮНІСЕФ, з початку повномасштабної війни проти Росії в Україні загинули щонайменше понад 500 дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: