Арбітражний суд Москви заарештував 1 млрд рублів на рахунках російської "дочки" Google - ТОВ "Гугл".
Про це повідомляє російський "Інтерфакс".
Причиною для арешту послужили два позови від АТ "Москва Медиа".
Компанія попросила суд зобов'язати відповідача відновити доступ до YouTube-каналів "Москва 24" та "Москва Доверие". Холдинг "Москва Медиа" об'єднує медіаактиви столичного уряду країни-агресора.
Арешти активів Google:
26 травня суд заарештував активи російського підрозділу Google на 500 млн рублів за заявою телеканалу "Звезда". Він теж домагається відновлення свого каналу на YouTube.
Також з Google був стягнутий оборотний штраф в 7,7 млрд рублів - за невидалення забороненої в Росії інформації.
До цього Російська "дочка" компанії почала процедуру банкрутства.
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