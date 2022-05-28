Причиною для арешту послужили два позови від АТ "Москва медиа".

Арбітражний суд Москви заарештував 1 млрд рублів на рахунках російської "дочки" Google - ТОВ "Гугл".

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Причиною для арешту послужили два позови від АТ "Москва Медиа".

Компанія попросила суд зобов'язати відповідача відновити доступ до YouTube-каналів "Москва 24" та "Москва Доверие". Холдинг "Москва Медиа" об'єднує медіаактиви столичного уряду країни-агресора.

Арешти активів Google:

26 травня суд заарештував активи російського підрозділу Google на 500 млн рублів за заявою телеканалу "Звезда". Він теж домагається відновлення свого каналу на YouTube.

Також з Google був стягнутий оборотний штраф в 7,7 млрд рублів - за невидалення забороненої в Росії інформації.

До цього Російська "дочка" компанії почала процедуру банкрутства.

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