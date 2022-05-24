Також освітяни зможуть пройти онлайн-навчання від Google та безоплатно користуватися деякими функціями Workspace for Education до кінця року.

Корпорація Google надасть 43 тис. ноутбуків українським вчителям.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

"Нещодавно разом з МОН нам вдалося домовитися про партнерство з Google for Education, що передбачає передачу Україні 43 000 ноутбуків Chromebook для викладачів. Така технічна підтримка допоможе їм ефективно продовжувати дистанційне навчання", - зазначив Федоров.

Окрім цього, освітяни зможуть пройти онлайн-навчання від Google, а також безоплатно користуватися деякими функціями Workspace for Education до кінця року.

"Разом з МОН ми продовжуємо рухатися до нашої мети — забезпечити ноутбуком кожного вчителя", - додав Федоров.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров заявляє, що український уряд співпрацюватиме з Microsoft щодо документування воєнних злочинів Росії.

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