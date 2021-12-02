Програма стартує 19 грудня та діятиме до кінця 2022 року.

Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на реалізацію програми "тисяча Зеленського". Гроші отримають всі вакциновані українці.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект проголосували 253 народних депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Сама програма стартує 19 грудня та діятиме до кінця 2022 року.

Читайте також"Тисячу від Зеленського" можна буде витратити на книги: деталіЯк повідомляв УНІАН, 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн. Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни тощо.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Дмитро Шварц